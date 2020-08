Treni, anche questo weekend i regionali tra Liguria e Lombardia non fermano in Piemonte

Genova. Nel prossimo fine settimana i treni regionali che collegano la Liguria con la Lombardia e viceversa non effettueranno le fermate nelle località di Arquata Scrivia e Tortona.

Le modifiche stabilite, in accordo con le Regioni Liguria e Piemonte, saranno valide dalle ore 16 di domani, venerdì 28, fino a domenica 30 agosto. Nella giornata di lunedì saranno regolari i collegamenti dalla Lombardia mentre non fermeranno nelle due località piemontesi i treni regionali dalla Liguria in direzione Milano.

