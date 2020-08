Viabilità autostrade, ancora chiusure notturne per cantieri su A10 e A12

Genova. Una nuova notte di lavori attende la rete autostradale genovese, interessata sempre dai cantieri per la manutenzione di gallerie e viadotti.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 21:30-5:30, del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, in direzione Savona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Aeroporto, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A10 alla stazione di Genova Pra’.

