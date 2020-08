A tu per tu con Massimo Caracciolo, allenatore che nella stagione 2020/2021 guiderà gli Allievi 2005 della Cairese. Ex calciatore, tra le altre squadre proprio dei gialloblù e del Cengio, comune in cui abita, ha allenato le prime squadre di Bragno e Cairese, per poi dedicarsi all’allenamento nei settori giovanili.

... » Leggi tutto