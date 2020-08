Genova. Lavori in corso nel letto del Bisagno: in queste ore i tecnici di Aster sono operativi per sistemare la briglia in zona Ponte Carrega.

Ma non solo: con le ruspe stanno sistemando anche la platea che precede il “salto” che fa il torrente a quell’altezza. La briglia, inoltre, servirà per consolidare l’alveo, riducendone l’erosione e “fermando” il trasporto solido di pietrame e detriti.

... » Leggi tutto