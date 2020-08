Chiavari, per il palazzetto dello sport di Sampierdicanne arrivano 128 mila euro

Chiavari. En plein di finanziamenti ministeriali e regionali per l’amministrazione di Chiavari. Il Gse, società individuata dallo Stato per perseguire e conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ha accolto la richiesta di finanziamento inviata dal Comune relativa ai lavori di isolamento termico e installazione di collettori solari termici per il Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne: 128 mila euro è la cifra che il gestore dei servizi energetici ha destinato per il primo lotto di lavori della struttura sportiva.

“Si tratta del secondo incentivo importate che riceviamo dal Gse, il primo riguardava i lavori di manutenzione del commissariato di polizia per oltre 202 mila euro; sulla mia scrivania ho una serie di finanziamenti che seguo in prima persona e che richiederemo nei prossimi giorni” commenta il primo cittadino Marco Di Capua.

... » Leggi tutto