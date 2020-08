Cup Asl4, Tosi (M5S): “Mancano verifiche e risposte concrete per i cittadini del Tigullio”

Genova “I cittadini del Tigullio continuano a lamentare tempi eccessivamente lunghi per esami di laboratorio, prestazioni e visite specialistiche. Dopo aver letto l’articolo pubblicato oggi sul Secolo XIX edizione del Levante, prendiamo atto che Asl4 non ha il polso della situazione: promettere di verificare non basta. Il calendario delle visite che avevo denunciato lo scorso 17 agosto è quanto era emerso rivolgendomi al Cup. Anziché “verificare” e affermare che non “risultano” criticità, si prenda atto e si intervenga in modo fattivo, possibilmente non invitando l’utenza a recarsi fuori territorio come risulta stia avvenendo ad esempio per le prestazioni ginecologiche. I cittadini non sono pacchi”, dichiara il capogruppo e candidato alle Regionali 2020 Fabio Tosi.

“Inconsistente anche la risposta che ho ricevuto dal Commissario straordinario di A.Li.Sa in merito alla mia richiesta di informazioni sulla situazione dei vaccini antinfluenzali – agigunge Tosi – Nello specifico, ho chiesto di essere messo al corrente circa l’attuale disponibilità del vaccino contro influenza, raccomandato soprattutto per gli anziani e per le persone con malattie croniche. Ho anche chiesto di informazioni sull’ultimo approvvigionamento del suddetto vaccino e le relative quantità acquistate.

