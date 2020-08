Due pernici rosse soccorse da Enpa a Orco Feglino e Bergeggi

Orco Feglino/Bergeggi. Tra i tantissimi animali selvatici in difficoltà soccorsi dai volontari della Protezione Animali durante l’estate ci sono anche due pernici rosse recuperate ad Orco Feglino ed a Bergeggi.

“Una aveva un anellino, segno che si tratta di uno dei 1.200 volatili acquistati l’anno scorso dal locale ambito di caccia per ‘ripopolamento’, cioè ai fini di caccia; si tratta di poveri animali allevati in apposite aziende e venduti per essere immessi in ambienti che non conoscono e senza alcune esperienza su come procurarsi cibo ed acqua; per questo il soggetto recuperato è particolarmente amato dai volontari dell’Enpa, perché è il simbolo della follia della caccia ed un animale eroe che è riuscito a sopravvivere sia ad un ambiente avverso e sconosciuto che alle fucilate degli ‘sportivi’”.

