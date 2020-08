IVG Awards, ultime ore per decretare i vincitori: si vota fino alla mezzanotte del 30 agosto

Savona. Meno di tre giorni al termine delle votazioni per gli IVG Awards, l’iniziativa de Il Vostro Giornale che chiede ai lettori di scegliere, con il loro voto, i migliori stabilimenti balneari, i migliori ristoranti, i migliori bar, le migliori pizzerie e le migliori gelaterie della provincia di Savona.

Dopo le “nomination” (le segnalazioni ricevute sono state 2155), sono 5 i finalisti per ogni categoria. Il 18 agosto è iniziata la fase finale: fino al 30 agosto le prime cinque attività delle cinque categorie si sfidano in un sondaggio. Ricordiamo che è possibile votare una sola volta, selezionando per ogni categoria il proprio vincitore. In caso di votazioni multiple da parte dello stesso utente, viene considerata l’ultima inserita (in questo modo siete liberi, se lo desiderate, di “cambiare idea” inserendo una nuova votazione che invalida la precedente).

