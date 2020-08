Lutto per la scomparsa di Claudio Bordino: il cordoglio della Cairese

Cairo Montenotte. Nella giornata di ieri, giovedì 27 agosto, è giunta la notizia della scomparsa di Claudio Bordino, ex calciatore della Cairese.

Millesimese doc, Claudio, classe 1955, ha vestito per tre stagioni, dal 1973 fino al 1976, la casacca della Cairese inanellando oltre cinquanta presenze. Proveniente dalle giovanili del Savona si era da subito messo in mostre per le sue capacità tecniche e segnalandosi come un giocatore ricco di inventiva, dotato di un dribbling efficace e di una finta spesso mortifera, in grado di ricoprire molteplici ruoli sul fronte offensivo.

