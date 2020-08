La Scuola Calcio del PSV Don Bosco Vallecrosia invita tutti i genitori che vorranno conoscere il programma per la nuova stagione calcistica 2020/2021 e le Bambine e Bambini nati negli anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015 a partecipare all’ OPEN DAY organizzato per SABATO 5 SETTEMBRE presso i campi dell’Oratorio Salesiano a Vallecrosia in Via Col. Aprosio 433 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

