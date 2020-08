Regionali Liguria, Il Pci non presenta una propria lista: “Nessuna indicazione di voto”

Il Partito Comunista Italiano non presenterà una propria lista alle prossime elezioni regionali liguri previste il 20 ed il 21 Settembre prossimi e, giudicando le forze in campo, seppure declinate in modo differente, espressione delle stesse logiche antipopolari, non darà alcuna indicazione di voto.

Nessuno ci venga a parlare di “voto utile” e della necessità di votare i meno peggio tra centrodestra e alleanza PD-M5S. È palese, sotto gli occhi di tutti, come le regioni guidate dal centrodestra e quelle guidate dal PD abbiano portato avanti le stesse politiche tagliando la sanità pubblica in favore di quella privata, devastando la scuola pubblica, abbandonando la manutenzione delle infrastrutture in favore di progetti obsoleti come TAV e Gronda, facendo ricadere a livello regionale le vergognose politiche nazionali sul tema del lavoro (Jobs act, smantellamento dell’articolo 18, etc.).

