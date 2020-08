Ritorno a scuola, Ciangherotti (FI): “Lavoriamo per garantire spazi fruibili nel pienoe rispetto dei protocolli Covid”

Provincia. “Stiamo lavorando in provincia per garantire spazi scolastici fruibili nel pieno rispetto dei protocolli Covid”. Il conto alla rovescia verso il suo della prima campanella scolastica procede senza sosta”. Il 14 settembre si avvicina e il consigliere provinciale con delega alliIstruzione Eraldo Ciangherotti segue “con impegno” l’evolversi della situazione.

“Dirigenti e collaboratori scolastici lavorano alacremente anche se il Governo è stato assente. Inoltre le risorse necessarie e talvolta solo promesse dal Governo sono insufficienti per potenziare con nuovi edifici le nostre scuole. Facciamo però il possibile per mettere in sicurezza sanitaria alunni e personale scolastico”.

