Roberto Scuccimarra per il Sestri Levante, Filippo Craviotto torna all’Arenzano

Sestri Levante. Ancora novità di calciomercato, in differenti categorie.

In Serie D, il Sestri Levante ha tesserato Roberto Scuccimarra, giovane portiere leva 2000, che insieme al confermato Alessio Rollandi sarà chiamato a difendere la porta corsara nella stagione 2020/2021. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, nella stagione 2018/2019 ha vinto il campionato Primavera collezionando anche una decina di convocazioni in Serie B. Nella scorsa stagione ha iniziato il campionato di Serie D tra le file del San Nicolò Notaresco e ha poi terminato la stagione, sempre in Serie D, con la maglia del Delta Porto Tolle.

