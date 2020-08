Sanità, la proposta di Arboscello (Pd): “Usiamo le farmacie per vaccini e test sierologici”

Liguria. “Il nostro territorio deve prepararsi adeguatamente con trattamenti di prevenzione alla stagione influenzale autunnale, soprattutto in caso di un’eventuale malaugurata ipotesi di seconda ondata di Covid-19”.

Lo ha dichiarato il candidato alle elezioni Regionali con il Pd e sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello, che ha “invitato la Regione a prepararsi per l’autunno per non farsi nuovamente cogliere impreparata” di fronte ad una nuova, potenziale emergenza sanitaria. Ma non solo. Il rappresentante ‘dem’ ha anche avanzato alcune proposte.

