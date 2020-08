Tunnel Fontanabuona, Garbarino (Lista Toti): “Sansa e alleati non sanno di cosa parlano”

Genova. “Ancora una volta il candidato Sansa e i suoi sostenitori non sanno di che parlano. Anzi, straparlano di tunnel della Val Fontanabuona, favoleggiando di farci passare addirittura treni e tram e rimettendo in discussione un progetto che non solo è ottimo, ma è già pronto per essere realizzato”. Lo scrive in una nota Franca Garbarino, candidata alle prossime elezioni regionali per la Lista Toti Presidente nella circoscrizione di Genova.

“Questo tunnel è fondamentale per la valle e per tutto l’entroterra, i sindaci l’hanno più volte auspicato, la giunta Toti l’ha sempre inserito nell’elenco delle opere strategiche per la Liguria. Non abbiano bisogno né di chiacchiere né di fantasie, bensì di assoluta concretezza e di fatti tangibili” dice ancora.

... » Leggi tutto