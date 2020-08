Università di Genova al via: aule piene fino al 20%, mascherine e lezioni anche al sabato

Genova. La disposizione più frequente sarà “a scacchiera”, e questo vuol dire che su quattro posti in media ne salteranno tre. La mascherina resta obbligatoria, anche se l’ultima valutazione verrà fatta a ridosso della partenza in base all’andamento epidemiologico. E poi si organizzeranno i turni per permettere a più studenti possibili di seguire le lezioni, con estensione dell’orario al sabato. Dopo il lockdown l’università di Genova riapre le porte al pubblico, ma con nuove regole anti-contagio che stravolgeranno la vita di matricole e professori.

A settembre si riprende dunque con le lezioni in presenza, ma in realtà sarà una formula “mista”, come previsto dalle linee di indirizzo del ministero. Per ogni corso verranno attivate comunque modalità a distanza, sia in tele-presenza (in pratica la lezione verrà trasmessa in streaming su piattaforme come Teams) sia con video e altri materiali che saranno forniti su Aulaweb. Il fatto è che ogni docente si organizzerà a modo suo: alcuni corsi del primo semestre saranno solo online con incontri di persona per “abituare le matricole all’ambiente universitario”, altri invece consigliano caldamente la frequenza fisica.

... » Leggi tutto