Continua il “terremoto” nella Lega: a Savona nasce un nuovo gruppo consiliare

Savona. Si è propagato fino al Comune di Savona il terremoto politico innescato dalla mancata ricandidatura di Paolo Ardenti alle elezioni regionali di settembre e che già aveva creato una “secessione” in seno alla maggioranza di Cengio.

Tre esponenti del Carroccio savonese, Giancarlo Bertolazzi, Silvio Rossi, Alda Rebagliati, hanno deciso di costituire un nuovo gruppo consiliare: “La formazione del nuovo gruppo consiliare, del quale fanno parte i tre membri del consiglio comunale di Savona di più anziana militanza leghista, vuole significare una presa di posizione netta e avversa al metodo di gestione della Lega Nord in provincia di Savona, che ha causato una fuoriuscita dal nostro movimento di numerosi militanti di esperienza ultra decennale, profondamente delusi dalla condizione in cui il nostro movimento è stato portato dal gruppo ristretto della dirigenza provinciale, così come è stata esercitata in questi ultimi 10 anni”.

