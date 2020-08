Deve scontare 4 mesi per furto e rapina e si aggira per Albisola con in tasca arnesi da scasso: arrestata

Albisola Superiore. Sono state trovate in possesso di attrezzi da scasso e quindi denunciate, ma poiché su di lei pendeva un mandato di cattura è stata arrestata e condotta in carcere.

La notte scorsa i carabinieri della stazione di Albisola hanno arrestato una 23enne nomade, R.S., domiciliata a Milano. Durante i consueti controlli finalizzati alla prevenzione dei furti in abitazione, i militari hanno notato due donne aggirarsi per le vie cittadine in atteggiamento sospetto e perciò hanno proceduto al loro controllo.

