Fidas, domenica donazione di sangue a Riva Ligure e Pieve di Teco

Riva Ligure. «Oggi più che mai non dobbiamo dimenticarci di donare il sangue per i malati che hanno bisogno di un dono cosi importante per poter vivere». E’ l’appello di Fidas che vuole sensibilizzare il maggior numero di persone «affinché possano intraprendere il percorso di donatore, ad aiutare migliaia di pazienti che nella nostra regione ricevono trasfusioni di sangue e di plasma, sono innumerevoli i soggetti che possono avere il conforto di questo trattamento, che può costituire, a seconda dei casi, un’autentica terapia salva vita».

