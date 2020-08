Genova. Giornata impegnativa per i vigili del fuoco da un lato alle prese con tanti piccoli interventi per il maltempo, da tetti semiscoperchiati ad alberi caduti, dall’altro nella giornata di oggi sono stati in tutto tre gli animali soccorsi dai pompieri genovesi.

Questa mattina infatti i vigili del fuoco hanno salvato un daino ferito nel letto del Bisagno.

... » Leggi tutto