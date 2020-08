Incidente al bivio con la A26: code sulla A10 in entrambe le direzioni

Genova. Code questa mattina sulla A10 per un incidente al Bivio con la A26. L’incidente ha coinvolto solo un mezzo pesante, finito di traverso.

Non ci sono feriti, ma la presenza del mezzo – ora rimosso – ha provocato code in entrambe le direzioni sulla A10.

Al momento si registrano code di 3 chilometri da Arenzano verso Genova e altrettanti da Pegli verso ponente che dovrebbero essere tuttavia in via di risoluzione

... » Leggi tutto