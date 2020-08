Meteo, in Liguria una giornata fortemente perturbata con temporali e possibili grandinate

Liguria. La perturbazione nordatlantica fa il suo ingresso nel Mediterraneo con il suo carico di piogge e temporali. Peggioramento del tempo durante tutto il weekend con fenomeni anche molto violenti.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi sabato 29 agosto avremo una mattinata con presenza di nubi compatte su tutta la regione. Già dalle prime ore della giornata alcuni rovesci interesseranno l’area compresa tra arenzanese e valpolcevera, veloce peggioramento delle condizioni del tempo dopo l’alba, con formazione di temporali orografici molto intensi, non sono escluse grandinate. Dal pomeriggio traslazione dei fenomeni a levante con formazione di temporali orografici sull’estremo levante e rovesci intermittenti altrove. In serata nuovi fenomeni temporaleschi in risalita dal mare sul settore centrale. Asciutto sull’imperiese zone interne del ponente.

... » Leggi tutto