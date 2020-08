Nuovo direttore del Chiabrera, in una lettera al Comune i criteri per la scelta: “Competenza culturale, non solo amministrativa”

Savona. La direzione artistica separata da quella amministrativa; il direttore artistico selezionato per competenza culturale e non amministrativa; l’incarico con scadenza e di durata medio-breve, di tre o cinque anni. Sono questi i principi in base ai quali il Comune di Savona dovrebbe scegliere il prossimo direttore del Teatro Chiabrera, secondo i firmatari di una lettera aperta inviata proprio al sindaco Ilaria Caprioglio e ai suoi colleghi amministratori.

“Il teatro Chiabrera è la più importante infrastruttura e risorsa culturale per lo spettacolo dal vivo della città di Savona – si legge nella lettera a cura di Felice Rossello, Francesco Ottonello, Marco Ghelardi e sottoscritta da decine di savonesi – La sua denominazione di ‘civico’ testimonia come, da quando fu inaugurata nel 1853, la sala di piazza Diaz abbia rappresentato, e rappresenti, il luogo principale in cui la comunità savonese si sia raccolta per il proprio bisogno di arte e cultura. È un teatro storico che i savonesi amano tuttora e il cui valore eccede quello di un mero monumento. Si tratta, infatti, dello strumento imprescindibile attraverso il quale emozione e pensiero sono diffusi nel corpo sociale. Il rinnovamento della direzione del teatro è, perciò, un passaggio fondamentale che determinerà il futuro, anche a lungo termine, della cultura e della nostra stessa città”.

... » Leggi tutto