Vadino, altri due innesti per il reparto offensivo

Albenga. Continua ad allargarsi la rosa dei giocatori del Vadino, in vista del campionato di Seconda Categoria che vedrà per la prima volta al via gli arancioneri.

Nell’attesa di conoscere la composizione del girone, la formazione albenganese sta completando l’organico. A disposizione di mister Alessandro Giunta, grazie al lavoro del direttore sportivo Loris Giunta, ci sono due nuovi calciatori. Si tratta di Jacopo Cotta, classe 1994, e Andrea Ancona, classe 1997, entrambi di ruolo attaccanti.

