Ventimiglia, privatizzazione Aquilone. Scullino vs Ioculano: «Come mai solo ora paladino del nido?»

Ventimiglia. «E’ davvero curioso che il consigliere Enrico Ioculano (Pd) si sia erto a paladino del nido l’Aquilone soltanto ora che è impegnato a raccogliere voti in veste di candidato consigliere alle regionali di settembre, mentre prima, quando a Ventimiglia era “solo” il sindaco, lottava per non far pagare al Comune gli stipendi di luglio alle educatrici». A dichiararlo è il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, che risponde così alla raccolta firme indetta da Ioculano per dire “No” all’esternalizzazione del servizio educativo offerto dal nido “L’Aquilone”.

