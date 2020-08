Casarza Ligure. Il Molassana Boero, che attende l’ufficializzazione del ripescaggio in Eccellenza, ha pareggiato 2 a 2 in una partita amichevole con una squadra che, quindi, sarà di pari categoria: la Genova Calcio. Poi, i rossoazzurri hanno battuto per 3-1 il Ca De Rissi San Gottardo, formazione di Prima Categoria.

A livello Juniores, il Molassana Boero ha prevalso per 4-2 sulla Genova Calcio.

... » Leggi tutto