Calcio, Cairese: 2 a 0 al Bragno nel derby in amichevole

Cairo Montenotte. Seconda amichevole stagionale per la Cairese che, sul terreno amico del Brin, si impone nel derby con il Bragno, giocato ancora a porte chiuse, con il classico punteggio di 2 a 0 grazie a due calci piazzati nella ripresa.

Per la sfida con i biancoverdi, militanti in Promozione, mister Benzi rimescola le carte rispetto alla precedente amichevole contro la Veloce dando spazio a chi aveva giocato meno. Inizialmente scende in campo il seguente undici: Moraglio, Bablyuk, Durante, Tamburello, Prato, Boveri, Facello, Damonte, Poggi, Alessi, Saviozzi.

