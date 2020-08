Sanremo. Da Limone Piemonte a Sanremo, 95 chilometri di pedalata attraversando la millenaria Via del Sale, nel cuore delle Alpi che dal cuneese raggiungo il mare: sono arrivati nel pomeriggio, nella splendida Villa Nobel, i ciclisti che hanno preso parto alla “Transalp Experience“: l’evento targato Sanremo On e Limone On e realizzato con il contributo del Comune.

... » Leggi tutto