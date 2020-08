Frontalieri, assessore Marco Scajola: «Siano tutelate le esigenze e i diritti dei nostri lavoratori»

Ventimiglia. Sulla questione di sottoporre anche i lavoratori frontalieri ai tamponi sia una volta entrati in territorio francese, sia di ritorno in Italia è intervenuto anche l’assessore regionale con delega ai rapporti con i lavoratori frontalieri Marco Scajola: «I nostri lavoratori frontalieri ogni giorno affrontano molte difficoltà per recarsi al proprio posto di lavoro. Concordo con quanto espresso dal sindaco Gaetano Scullino, ritegno che non si possano accettare misure che rendano la vita di migliaia di famiglie italiane ancora più complicata. Da quando è iniziata l’emergenza coronavirus i lavoratori frontalieri hanno, con grande senso di responsabilità, affrontato e supportato tutte le misure introdotte per controllare l’espansione del virus. Oggi apprendiamo di misure assolutamente difficili, se non impossibili da applicare, che mettono pesantemente a rischio il lavoro per migliaia di cittadini italiani. La nostra posizione come Regione Liguria è di assoluta contrarietà a misure restrittive e dannose, riteniamo che si debbano gestire le questioni con intelligenza, responsabilità e soprattutto rispetto per i lavoratori e le loro famiglie».

