Maltempo, dopo la nottata di piogge ora è allarme per le mareggiate

Liguria. Durante la notte si sono verificate piogge costanti, soprattutto sul centro levante Brugnato (58 mm in 6 ore), Sesta Godano (55 mm in 6 ore) con celle temporalesche anche intense ma non strutturate: gli scrosci sono stati brevi. Nel complesso dall’inizio dell’allerta sono caduti oltre 250 mm di pioggia nelle località più colpite, alle spalle di Genova.

Il passaggio del fronte è avvenuto con deboli precipitazioni diffuse e il calo di qualche grado delle temperature e dell’umidità. Per oggi su tutta la Liguria permangono condizioni di variabilità e instabilità. Ampie finestre soleggiate potranno localmente essere interrotte da brevi rovesci, anche forti.

