Mare grosso e vento forte: vigili del fuoco recuperano tre bagnati in difficoltà

Genova. Giornata campale quella di oggi per i vigili del fuoco di Genova e della Liguria, costretti ad un super lavoro a causa delle condizioni meteo proibitive e alla imprudenza di alcune persone.

Nonostante, infatti, su tutto il litorale fosse presente la bandiera rossa, non tutti hanno rinunciato al tuffo domenicale, mettendosi, in alcuni casi nei guai: l’elicottero dei vigili del fuoco, quindi, è dovuto intervenire almeno quattro volte per salvare, nel vero senso della parola, delle persone.

