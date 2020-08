Rapallo Rivarolese: Marco Talatin responsabile tecnico della scuola calcio

Rapallo. La società Ssdrl Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica che Marco Talatin è il nuovo responsabile tecnico della scuola calcio.

Allenatore Uefa C, negli ultimi dieci anni vanta numerose esperienze in settori giovanili e scuole calcio di diverse società genovesi (tra cui Ligorna, Athletic Club, Polis e Goliardica) in ruoli e categorie differenti, sino a ricoprire l’incarico di collaboratore tecnico nella formazione Juniores del Serra Riccò nella scorsa stagione.

