Tamponi per chi viene dalla Francia, Berrino: “Danno per lavoro e turismo di tutta la Liguria”

Genova. “L’ipotesi ventilata dal Governo di imporre l’esame del tampone per chi va e viene dalla Francia rischierebbe di danneggiare seriamente il lavoro transfrontaliero e di condannare a morte il commercio e il turismo della provincia di Imperia e della Liguria”. Gianni Berrino, assessore regionale al Lavoro e al Turismo, commenta così la notizia sull’ipotesi di obbligo dei controlli anti-Covid alla frontiera italo-francese annunciato dal sottosegretario alla Salute Sandra Zampa.

“Una vera e propria follia pensando ai tanti nostri lavoratori transfrontalieri che verrebbero praticamente messi nell’impossibilità di continuare a lavorare. Immagino – prosegue Berrino – che al Ministero della Salute neppure abbiano pensato a come sarebbero messe in ginocchio migliaia di famiglie che hanno come principale entrata il lavoro a Montecarlo o in Costa Azzurra”.

... » Leggi tutto