A rischio il basket al Lago Figoi. La petizione della Pallacanestro Sestri

Sono oltre 740 le firme virtuali su “Change.org”, noto portale utile alla realizzazione di petizioni in rete, che gli utenti hanno apposto appoggiando l’iniziativa della Pallacanestro Sestri sulla grave situazione che vivono gli amanti della palla a spicchi che potrebbero ritrovarsi senza un luogo dove poter giocare. A metà agosto la società My Sport II, gestore dell’Impianto Comunale del Lago Figoi, ha infatti comunicato che non ci sarà più spazio per il basket nella struttura dove disputa le sue partite casalinghe anche il Basket Pegli. La petizione è forte del sostegno del Comitato Regionale della Liguria della FIP, in quanto l’impianto di Borzoli era il campo in cui si svolgeva l’attività del Centro Tecnico Federale.

La società sestrese ha comunicato le motivazioni della sua petizione: “La società Pallacanestro Sestri ha deciso di lanciare una petizione su Change.org per sollecitare un intervento delle istituzioni e per spingere My Sport II a rivedere questa scelta, la quale rischia di tagliare la pallacanestro nel Ponente genovese e di impedire a centinaia di ragazzi di praticare lo sport che più amano.

... » Leggi tutto