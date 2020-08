A tu per tu con mister Davide Palermo

A tu per tu con Davide Palermo, allenatore che, nella sua ultima esperienza da tecnico, ha guidato il Celle Ligure nel campionato di Promozione. Nella sua carriera da mister ha guidato anche Little Club G.Mora, Carcarese, CulmvPolis, Ligorna, Bragno e Borzoli. In precedenza, da calciatore, nel ruolo di difensore, ha giocato nel settore giovanile dell’Angelo Baiardo e con le maglie di Entella, Asti, Casale, Novese, Vado, Bogliasco, Lames, Little Club e Castellese.

