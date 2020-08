Autostrade, tornano i pedaggi: esenzione ridotta all’area cittadina genovese

Genova. Autostrade per l’Italia comunica che, d’intesa col MIT, a partire da domani 1 settembre 2020 lo schema delle agevolazioni del pedaggio in area ligure sarà modificato, mantenendo l’esenzione totale per i percorsi nella cerchia cittadina a beneficio degli abitanti della regione.

Le particolari condizioni di esenzione pressoché totale per le tratte liguri, applicate dal mese di luglio per l’importante piano di cantierizzazioni posto in essere dalla società, sono state mantenute per tutto il mese di agosto, anche dopo il termine dei programmi straordinari. A partire dalle 00:01 di domani, martedì 1 settembre, l’esenzione della tariffa, nelle more della finalizzazione di un più ampio accordo con il Governo per gli incentivi su Genova, continuerà a essere riconosciuta per i percorsi della cerchia cittadina genovese, con origine/destinazione tra i caselli di Genova Prà, Genova Pegli, Genova Aeroporto, Genova Ovest, Genova Bolzaneto e Genova Est.

