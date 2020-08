Savona. Nello scorso fine settimana gli atleti della Canottieri Sabazia sono andati in trasferta a Caldonazzo, in Trentino, per la seconda gara post Covid. Squadra ridotta a sei biancorossi, sempre per motivi legati alla pandemia.

All’evento erano presenti ottanta società, per complessivi circa ottocento atleti provenienti da tutta Italia per la finale di Canoagiovani ed il Meeting delle Regioni.

... » Leggi tutto