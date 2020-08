Elezioni, Fassio si dimette da assessore: “Pronta a portare la voce dei più deboli in Regione”

Genova. “Non sono per i doppi incarichi, e per questo motivo comunico apertamente di aver riconsegnato nelle mani del sindaco Bucci le deleghe ad assessore alle Politiche socio-sanitarie del Comune di Genova. Un’esperienza formativa, che sono pronta a portare in Regione, assieme al mio bagaglio di conoscenze per continuare, a livello più alto, a tutelare e garantire le esigenze e i diritti delle persone più deboli”.

Lo annuncia Francesca Fassio, candidata al prossimo Consiglio Regionale all’inaugurazione del point elettorale in via Molassana 149r/151r, alla presenza del segretario regionale della Lega Edoardo Rixi.

