Forno crematorio a San Biagio, raccolte 200 firme contro. M5s: “Cittadini mai consultati”

Genova. Oltre 200 firme sono state raccolte in pochi giorni dal Comitato dei cittadini di San Biagio contro il progetto del Comune di Genova di aprire un nuovo impianto crematorio presso il cimitero del quartiere.

Secondo il Movimento 5 stelle, però, i cittadini non sono mai stati consultati: “Lo scorso 27 agosto, come Gruppo Consiliare M5S Valpolcevera, abbiamo partecipato, invitati, al secondo incontro del Comitato dei Cittadini di San Biagio (Bolzaneto) per la raccolta di firme in opposizione all’iniziativa, del Sindaco Bucci e della Giunta Comunale, di far costruire un forno crematorio all’interno del cimitero della Biacca (con Deliberazione del 30 luglio 2020), posto a poche decine di metri da un popoloso quartiere residenziale, quello della “nuova” San Biagio appunto”, fanno sapere i consiglieri M5S del Municipio 5 Valpolcevera.

