Il Campionato Rally Liguria riaccende i motori con il Rally della Lanterna

Santo Stefano d’Aveto. La sabbia nella clessidra continua a scendere e a scandire il suo tempo. Saranno trascorsi esattamente 210 giorni, sette mesi esatti, da quando si spensero i motori sulla pedana di arrivo della settima edizione della Ronde della Val Merula, gara di apertura del Campionato Rally Liguria 2020, a quando si riaccenderanno domenica 6 settembre a Santo Stefano d’Aveto per affrontare le prove speciali del 36° Rally della Lanterna, 4° Rally Val d’Aveto, secondo appuntamento della serie ligure.

Nel mezzo tante speranze andate deluse, tanti sforzi resi vani dalla pandemia, ma anche una grande voglia di ricominciare, di riportare le auto in prova speciale, per ritornare alla normalità o per lo meno a quello che più le assomiglia. E il 36° Rally della Lanterna, 4° Rally Val d’Aveto, è un piccolo ma significativo tassello in questo senso, e il Campionato Rally Liguria 2020 un ulteriore rafforzamento di questa volontà.

