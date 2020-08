Il caso dei 19 autovelox sull’Autofiori: non saranno attivi tutti insieme

Savona. Cerchiamo di fare il punto – non senza difficoltà – sulla vicenda dei 19 nuovi autovelox installati sull’Autofiori, in entrambe le direzioni, tra Savona e Ventimiglia, dopo il viaggio di Ivg che ha documentato problemi e perplessità (leggi qui).

Cominciamo dall’unica buona notizia per gli automobilisti: i 19 impianti non saranno attivi tutti assieme e per 24 ore al giorno, ma solo in alcune postazioni e per poche ore (due, tre?) ogni turno di controlli, sempre con la presenza di una pattuglia della polizia stradale che si presuppone ben visibile.

