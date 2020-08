Loano, campionati italiani Under 11 femminili: al via il tabellone principale

Loano. Lo scorso fine settimana, sui campi del circolo del tennis di Loano gestito dall’Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini, si sono disputate le qualificazioni per accedere al tabellone principale dei campionati italiani Under 11 femminili by Noberasco.

Le 8 giovani tenniste qualificate sono Angelica Sara (Liguria), Diletta D’Amico (Sicilia), Ginevra Batti (Umbria), Camilla Falco (Piemonte), Tatiana Vittoria Lippi (Toscana), Kate Stroppiana (Piemonte), Giulia D’Errico (Toscana), Francesca Paoletti Agosti (Lombardia). Alle qualificazioni erano ammesse 34 giocatrici.

