Matilde Pini, dal Basket Pegli alla A2: giocherà a San Martino di Lupari

Genova. Il Basket Pegli ha reso noto il passaggio di Matilde Pini alla Lupebasket, società di San Martino di Lupari che disputa il campionato di Serie A2.

“Auguriamo un sincero in bocca al lupo per la sua nuova avventura tra le grandi. Un’atleta, Matilde, che si è sempre contraddistinta per le sue qualità umane, che si è sempre fatta apprezzare dalle compagne e che le ha sempre supportate” dichiarano i dirigenti arancioblù.

