Melis: “Fondi europei fondamentali per lo sviluppo di imprese e Comuni. Importante facilitarne le procedure”

Liguria. “I fondi europei sono colonne portanti per lo sviluppo a disposizione della Regione”. A dirlo è Andrea Melis, consigliere regionale uscente e candidato del M5S alle prossime elezioni regionali.

“Dal Fondo sociale europeo al PSR, che tanto ha fatto penare questa giunta che ha speso e utilizzato male i fondi, passando per il FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), dobbiamo cogliere al meglio le opportunità che ci vengono offerte – afferma il pentastellato – Tra i nostri punti programmatici, c’è innanzitutto l’idea di una cabina di regia e di sostegno ai piccoli comuni per l’elaborazione della documentazione necessaria per partecipare ai bandi”.

