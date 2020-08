Nodo di San Benigno, il cantiere riparte (stavolta sul serio): tre anni di lavori per la nuova viabilità

Genova. La notizia è di quelle difficili da credere, anche perché non sarebbe la prima volta che l’annuncio rimane lettera morta. Eppure stavolta la conferma arriva direttamente da chi ci lavora: è ripartito da alcuni giorni il cantiere del nodo di San Benigno, un sistema di rampe e viadotti che risolverà i problemi del traffico nel crocevia nevralgico tra il casello di Genova Ovest, la Sopraelevata, l’entrata del porto e lungomare Canepa.

A eseguire i lavori è Pavimental, società del gruppo Autostrade (stazione appaltante e finanziatrice dell’opera con quasi 30 milioni di euro) che aveva già realizzato il primo lotto e che oggi ha ripreso il testimone dopo il fallimento della storica ditta Carena, vincitrice dell’appalto per il secondo lotto. Il via libera dal ministero dei trasporti per l’affidamento in house era arrivato a novembre 2019, ma nel frattempo non si è mosso nulla, sia per l’arrivo del lockdown sia perché le maestranze sono state dirottate sulla messa in sicurezza dell’elicoidale che collega il nuovo ponte sul Polcevera all’autostrada A7.

... » Leggi tutto