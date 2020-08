Tamponi e virus, Ronchi (Linea Condivisa): “Alisa autorizza laboratori privati non idonei”

Genova. Con nota protocollo 21653 del 30 luglio scorso, A.L i.Sa ha trasmesso l’elenco dei laboratori privati “laboratori aggiuntivi” autorizzati da parte del Laboratorio di riferimento regionale per la diagnosi molecolare di infezione dell’U.O. Igiene dell’Ospedale Policlinico IRCCS San Martino Genova, all’esecuzione di test molecolari per il rilevamento di RNA SARS – COV-2 per finalità ulteriori rispetto alla tutela della salute pubblica e le sedi presso le quali è prevista la raccolta dei campioni tramite tampone nasofaringeo.

«Sussistono delle chiare indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Protezione Civile – dichiara Alessandro Ronchi, per il direttivo di Linea Condivisa – per mezzo delle quali viene sancito che “i test basati sull’identificazione di anticorpi (sia di tipo IgM che di tipo IgG) diretti verso il virus Sars-cov-2, non sono in grado di fornire risultati sufficientemente attendibili e di comprovata utilità per la diagnosi rapida nei pazienti che sviluppano Covid-19” .

