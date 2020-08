Trasporto pubblico, via libera dal governo: su bus e treni si potrà viaggiare all’80% della capienza

Genova. In vista della riapertura delle scuole i mezzi pubblici potranno viaggiare all’80% della loro capienza. È stata raggiunta in serata l’intesa tra governo e Regioni dopo il pressing unitario messo in atto da tutti i presidenti che avevano imposto l’aumento dei posti disponibili su bus e treni come condizione necessaria per l’approvazione delle nuove linee guida.

“Ancora una volta il buon senso e l’impegno delle Regioni hanno fatto fare un passo avanti al Paese verso il ritorno alla normalità – è il commento del governatore ligure Giovanni Toti – Sia treni sia autobus viaggeranno all 80% della capienza, ovviamente con obbligo di mascherina a bordo. Ciò consentirà di garantire il trasporto per tutti. Ora il Governo si impegni a trovare risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale, già in grave sofferenza per i mesi di stop”.

