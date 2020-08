Turismo, Casella: “Promozione all’estero e alleanza costa-entroterra per una Riviera turistica dodici mesi all’anno”

Liguria. “Mi occupo di turismo da oltre un decennio, attraverso il confronto quotidiano con gli operatori economici. Il primo passo per rimettere il turismo ‘al centro del villaggio’ è l’elaborazione di una proposta turistica comprensoriale, che copra l’intero arco dell’anno, in accordo con le categorie economiche. Dobbiamo promuovere la nostra offerta turistica in maniera professionale sui mercati stranieri, usando i nuovi mezzi di comunicazione e affidandoci agli esperti del settore. L’obiettivo è garantire più mesi di apertura alle attività economiche, quindi più settimane di lavoro per i dipendenti e più assunzioni. Il nostro clima e il nostro paesaggio ci consentono di accogliere i visitatori tutto l’anno e di organizzare manifestazioni all’aperto per almeno dieci mesi consecutivi”. Jan Casella, candidato alle regionali con la lista civica Sansa presidente, ha le idee ben chiare in materia turistica.

“Il turismo balneare va difeso in tutti i modi, perché è la base necessaria su cui si fonda la nostra economia. Per questo dobbiamo garantire la profondità dell’arenile e la difesa della costa, che in molti casi significa anche tutelare gli edifici più esposti alle mareggiate, nel pieno rispetto dell’ambiente. Le spiagge sono la nostra certezza, ma per lavorare di turismo tutto l’anno dobbiamo favorire l’outdoor, l’enogastronomia e la cultura. Le attività sportive all’aria aperta hanno dato grandi risultati nel nostro entroterra, con una crescita esponenziale delle presenze, soprattutto in primavera e autunno, stagioni predilette per le vacanze dai turisti del Nord Europa. Per espandere questo distretto, è fondamentale incoraggiare la collaborazione tra gli operatori dell’entroterra e le attività della costa”, sottolinea Casella.

