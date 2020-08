Un furgone ‘targato’ Giorgia Meloni girerà la Liguria con i candidati Fratelli D’Italia

Genova. “L’informazione ha 4 ruote ed un’immagine diretta, che racconta la Liguria che potrebbe essere. Da sabato 29 agosto, per le strade di capoluogo e provincia, il furgoncino di Fratelli d’Italia porta in giro l’idea di Liguria del partito. Prima tappa, la manifestazione che si è tenuta lo stesso giorno alle 9.45 nei pressi del casello di Recco, per proseguire per Rapallo e Chiavari e rimanere poi a disposizione dei candidati.

“Tre aggettivi (libera, forte e coraggiosa) per raccontare come ogni candidato di Fratelli d’Italia veda la Liguria – afferma Matteo Rosso, commissario regionale e capogruppo in Regione – e un’immagine, quella di Giorgia Meloni, per ricordare come anche il partito nazionale sia forte e vicino a tutte le realtà italiane”.

... » Leggi tutto