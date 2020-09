Ventimiglia. E’ cordoglio nella città di confine ma anche a Bordighera per la morte di Domenico “Mimmo” Cammareri, 64 anni, stroncato da un infarto. In pensione dal 1 gennaio 2018, per 27 anni Mimmo ha lavorato per la Docks Lanterna a Bordighera dove da semplice operaio negli anni è salito di ruolo fino a diventare capo del servizio di igiene urbana cittadino.

... » Leggi tutto